Santa Clara defronta Shamrock Rovers no arranque do play-off

Os açorianos são umas das quatro equipas ainda sem pontos nas duas primeiras jornadas do campeonato nacional, defrontando o líder isolado do escalão principal da República da Irlanda.



O Santa Clara vai disputar a terceira ronda preliminar da Liga Conferência, depois de já ter eliminado os croatas do Varazdin (3-2 no agregado das duas mãos) e os norte-irlandeses do Larne (3-0).



Ainda em busca de se estrear numa competição europeia, o Santa Clara já igualou a melhor prestação europeia de sempre do clube, estabelecida em 2021/22, quando, na estreia em provas da UEFA – excluindo as participações na Taça Intertoto –, os insulares foram derrotados pelos sérvios do Partizan no play-off da Liga Conferência.



O jogo da primeira mão vai ser arbitrado pelo austríaco Stefan Ebner, às 19:00 locais (20:00 em Lisboa), e acontecerá uma semana antes da visita do Santa Clara ao Shamrock Rovers, que também já afastou dois adversários, nomeadamente os gibraltinos do St. Joseph’s e os kosovares do Ballkani.