Santa Clara falha presença na Liga Conferência após empate sem golos na Irlanda

No Estádio Tallaght, em Dublin, a formação portuguesa não conseguiu inverter a derrota por 2-1 sofrida há uma semana, nos Açores, frente aos vice-campeões irlandeses e atuais líderes do campeonato local.

O Santa Clara, quinto classificado da última edição da I Liga, procurava uma inédita presença na fase de liga da terceira competição europeia de clubes.