Santa Clara foi a defesa menos batida do "top 7" europeu

Os encarnados de Ponta Delgada concederam 19 golos nos 34 encontros disputados na II Liga portuguesa, prova na qual se sagraram campeões com 73 pontos, batendo também o anterior registo do clube de 67 em campeonatos profissionais.Em Portugal, a seguir ao Santa Clara aparece o FC Porto, terceiro classificado do principal escalão, que sofreu 27 golos nas "mesmas" 34 partidas da equipa orientada por Vasco Matos.Imediatamente abaixo dos açorianos no panorama europeu, surge o campeão neerlandês PSV, com 21 golos concedidos, em 34 jogos.A terceira equipa com menos golos encaixados foi o campeão italiano Inter de Milão com 22, embora o emblema "nerazzurri" tenha participado em 38 encontros no campeonato transalpino.