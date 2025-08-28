Santa Clara procura vencer Shamrock Rovers para seguir para fase de liga

Em Ponta Delgada, os vice-campeões irlandeses e atuais líderes do campeonato local venceram com uma reviravolta, com golos de Grant e Mandroui, aos 43 e 66 minutos, respetivamente, após Vinicius Lopes ter dado a vantagem aos insulares, aos 20.



Para alcançar o inédito apuramento para a fase de liga da terceira prova europeia de clubes da UEFA, o Santa Clara está obrigado a vencer o Shamrock Rovers no Estádio Tallaght, em Dublin, em jogo que será dirigido pelo árbitro esloveno Matej Jug.



Em 2021/22, o Santa Clara foi afastado nesta mesma ronda preliminar da Liga Conferência, pelos sérvios do Partizan, então de acesso à fase de grupos da primeira edição da competição.



Os açorianos chegaram ao play-off igualando a sua melhor prestação europeia de sempre - excetuando a Taça Intertoto -, após afastarem na segunda e terceira fases preliminares os croatas do Varazdin (3-2 no agregado das duas mãos) e os norte-irlandeses do Larne (3-0), respetivamente.



A exemplo dos ‘hoops’, que adiaram a receção ao campeão Shelbourne, o Santa Clara não jogou no fim de semana, uma vez que a visita ao Estoril Praia, da terceira ronda da I Liga portuguesa, foi reagendada para 06 de setembro.



O Shamrock Rovers lidera o campeonato da Irlanda, com 53 pontos em 27 jogos, enquanto é o Santa Clara é 17.º e penúltimo da I Liga portuguesa, com duas derrotas em dois jogos.