Santa Clara vai disputar acesso à Liga Conferência no Estádio de São Miguel

“O Estádio de São Miguel foi devidamente licenciado pela UEFA com categoria 3. Esta classificação assegura que os ‘encarnados’ poderão disputar todas as rondas de apuramento para a fase de grupos, segunda e terceira pré-eliminatórias e play-off”, adianta a formação açoriana em comunicado.



A 19 de maio, o Santa Clara prometeu fazer tudo para jogar nos Açores, mas alertou que aprovação do Estádio de São Miguel encontrava-se dependente das vistorias da UEFA.



Apesar da aprovação, os açorianos alertam que, a “breve trecho, terão de ser realizadas algumas intervenções no Estádio, sendo necessária a natural articulação e cooperação com o Governo Regional”.



“A SAD congratula-se com este desfecho, uma vez que sempre envidou todos os esforços no sentido de ter o Santa Clara a representar os Açores e Portugal no Estádio de São Miguel”, lê-se na nota de imprensa.



O Santa Clara vai marcar presença na segunda pré-eliminatória de acesso à terceira competição da UEFA após ter alcançado o quinto lugar na I Liga em 2024/25, a melhor classificação de sempre do clube.



O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão uma semana depois, no dia 31, em Ponta Delgada.