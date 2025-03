Santos de Caixinha perde na estreia no Brasileirão

A equipa do estado de São Paulo, regressada ao principal escalão, ainda esteve em vantagem, com um golo do argentino Alvaro Barreal, aos 21 minutos, mas o conjunto do Rio de Janeiro virou o resultado, empatando através do avançado português Nuno Moreira, aos 53, e virando com um tento do argentino Pablo Vegetti, aos 78.



A entrada em falso deixa o Santos de Caixinha, que continua sem contar com a estrela Neymar, ainda lesionado, no lote de equipas que não pontuou na etapa inaugural, ao contrário do Palmeiras de Abel Ferreira e do Botafogo de Renato Paiva, que empataram entre si 0-0 e contam um ponto, do Sport Recife de Pepa, que empatou em casa do São Paulo (0-0), e do Cruzeiro de Leonardo Jardim, que venceu na receção ao Mirassol (2-1).