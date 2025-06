Santos perde e Neymar é expulso

Isto, porque o contrato de Neymar com o Santos termina em 30 de junho e, como o camisa 10 vai perder o jogo contra o Fortaleza após a expulsão, e o campeonato brasileiro vai estar parado entre 13 de junho e 13 de julho devido à disputa do Mundial de Clubes, o atleta só voltará a vestir a camisola santista se prolongar a sua ligação ao clube onde despontou para o futebol mundial.A jogar com mais um homem na reta final do jogo, o Botafogo conseguiu chegar ao golo do triunfo aos 86 minutos, por intermédio de Artur, que apareceu oportuno na área contrária e desviou com êxito um cruzamento 'venenoso' de Jair.Com a vitória, o Botafogo, de Renato Paiva, campeão em título e vencedor da Taça Libertadores em 2024, ascendeu ao oitavo lugar, com 15 pontos em 10 jogos (tem uma partida em atraso), enquanto o Santos - que dispensou o técnico luso Pedro Caixinha em meados de abril - está na zona de despromoção, seguindo no 18.º e antepenúltimo posto com apenas oito pontos em 11 jornadas.