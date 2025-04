Santos soma primeiro ponto no Brasileirão

Depois da derrota em casa do Vasco da Gama (2-1) na ronda inaugural, o Santos, ainda sem poder contar com Neymar, somou o primeiro ponto e ocupa o 16.º lugar, enquanto o Bahia tem dois pontos e está em 13.º.Após as duas primeiras jornadas do Brasileirão, já nenhuma equipa tem um registo 100% vitorioso, com sete equipas a terem quatro pontos, entre os quais o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o campeão Botafogo.