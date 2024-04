Santos vence Palmeiras na primeira mão da final do Paulistão

O Santos venceu no domingo o Palmeiras, de Abel Ferreira, por 1-0, na primeira mão da final do campeonato paulista de futebol, e parte em vantagem para a segunda mão, no Allianz Arena, onde tudo se decidirá.

O único golo da partida disputada na Vila Belmiro foi marcado pelo médio venezuelano Rómulo Otero, na sequência de uma grande jogada de Guilherme, que cruzou para o seu companheiro bater o guarda-redes Weverton, aos 48 minutos.



O Santos, que desceu à Serie B, quebrou uma sequência de 20 jogos consecutivos do Palmeiras sem perder, o que não acontecia desde 8 de dezembro de 2023, quando a equipa de Abel Ferreira foi derrotada pelo Flamengo, na segunda volta do Brasileirão.



O Palmeiras terá de vencer em casa, no domingo, na segunda mão da final, por dois golos de diferença para conquistar o ‘tri’, depois de ter vencido a prova em 2022 e 2023, visto que se vencer por um golo a decisão será remetida para os penáltis.



A última vez que o Palmeiras - que é, a seguir ao Corinthians (30 títulos), o clube que mais vezes venceu a competição (25) - conquistou por três vezes seguidas a competição aconteceu entre 1932 e 1935.



Caso o Palmeiras seja campeão, Abel Ferreira irá igualar o técnico brasileiro Oswaldo Brandão e tornar-se o treinador com mais troféus na história do clube, tendo conquistado, desde dezembro de 2020, a Taça Libertadores (2020 e 2021), a Supertaça Sul-Americana (2022), o Brasileirão (2022 e 2023), a Taça do Brasil (2020), o Campeonato Paulista (2022 e 2023) e a Supertaça do Brasil (2023).