Santos vence segundo jogo sob comando técnico de Jesualdo Ferreira

O avançado Raniel foi a figura da partida ao "assinar" os dois únicos golos, aos 23 e 45 minutos, que garantiram a segunda vitória do Santos sob o comando técnico de Jesualdo Ferreira, que tem sido alvo de críticas da imprensa local pelo futebol apresentado pela equipa.Com este triunfo, o Santos lidera o grupo A com sete pontos em três jogos, à frente do Ponte Preta, que tem menos um jogo, e do Oeste, ambos com três pontos, em segundo e terceiro lugares, e do Água Santa, que ainda não pontuou.

O formato de disputa do campeonato paulista apresenta algumas diferenças em relação ao modelo antigo, sendo que nesta primeira fase, dividida em quatro grupos de quatro equipas, os componentes do grupo defrontam as outras 12 formações, sem se defrontarem entre si na "poule".