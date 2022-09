São Paulo junta-se a Independiente del Valle na final da Taça Sul-americana

No Estádio do Morumbi, em São Paulo, perante 53.988 espetadores, a formação da casa conseguiu anular o desaire por 3-1 sofrido em Goiânia graças a dois golos de Patrick, um na primeira parte (quatro minutos) e outro na segunda (64).



Face ao triunfo por 2-0 do São Paulo, o encontro resolveu-se no desempate por penáltis, no qual os anfitriões foram mais eficazes, já que só falharam um pontapé (Luciano), enquanto os forasteiros desperdiçaram dois (Baralhas e Leo Pereira).



O apuramento para a final foi selado ao nono pontapé da série, com o argentino Giuliano Galoppo a bater Renan e a qualificar a equipa comandada pelo ex-guarda-redes Rogerio Ceni.



Na final, marcada para 01 de outubro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, o São Paulo vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, que, na outra meia-final, ‘despachou’ o Melgar, do Peru, com dois triunfos por 3-0.



O São Paulo (vencedor em 2012) e o Independiente del Valle (2019) procuram o segundo título na segunda prova de clubes da hierarquia da CONMEBOL.