São Tomé e Príncipe sofre a sexta derrota no apuramento para o Mundial2026

Nicholas Andrews, aos quatro minutos, e Bryant Farkarlun, aos 32, fizeram os golos da Libéria, enquanto Luis Do Sacramento apontou, aos 44, o tento dos são-tomenses.



Este foi o sexto desaire dos ilhéus em outras tantas jornadas, numa ‘poule’ H na qual lidera a Tunísia, com 13 pontos em apenas cinco jogos, seguida da Namíbia, com 12 nos mesmos seis encontros da Libéria, terceira, com 10.



Em 03 de setembro, São Tomé e Príncipe vai receber a Guiné-Equatorial, que viu os triunfos nas das primeiras rondas transformados em derrotas, devido à utilização irregular de um atleta, e que segue no quarto lugar, com sete pontos, mais um do que o Malawi, quinto, com seis.



O primeiro classificado de cada um dos nove grupos apura-se para o Mundial, enquanto os quatro melhores segundos classificados poderão ser elegíveis para uma vaga a discutir em ‘play-off’ intercontinental.