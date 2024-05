Sassuolo desce até à Serie B em Itália

O Sassuolo, que estava na primeira divisão desde 2013/14, prova que antes disso nunca tinha disputado, junta-se assim a Salernitana na equipas a descer à Serie B, com Frosinone, Verona, Udinese e Empoli a lutarem todos pela permanência na última ronda.



Prati, aos 71 minutos, e Lapadula, aos 90+1, assinaram os golos da festa do Cagliari, que beneficiou ainda do empate entre Empoli e Udinese (1-1).



O Frosinone também ganhou novo fôlego com um triunfo no campo do Monza (1-0), que teve Dany Mota como titular.



Com tudo decidido na frente, o campeão Inter Milão empatou 1-1 na receção à Lazio, com a equipa de Roma, sétima, ainda a ter ainda a possibilidade de subir a sexto ou cair a oitavo.



Em Milão, o japonês Kamada deu vantagem à Lazio, aos 32 minutos, mas o holandês Dumfries, aos 87, salvou o Inter daquela que seria a terceira derrota na prova, segunda em casa.