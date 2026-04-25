Sauditas do Al-Ahli, com 10, revalidam título na `Champions` asiática

Sauditas do Al-Ahli, com 10, revalidam título na `Champions` asiática

Os sauditas do Ah-Ahli revalidaram hoje o título de campeões asiáticos, ao vencerem na final os japoneses do Machida por 1-0, após prolongamento, em encontro disputado em Jeddah.

Lusa /
Ibraheem Abu Mustafa - Reuters

VER MAIS
O Al-Ahli ficou reduzido a 10 elementos aos 68 minutos, face ao vermelho direto mostrado a Zakaria Al Hawsawi, mas acabou por se impor no tempo extra, graças a um tento de Diras Al Buraikan, apontado aos 96.

A formação saudita subiu ao quarto lugar do ranking da prova, com dois títulos, numa tabela liderada a solo pelos compatriotas do Al-Hilal, com quatro.
PUB
PUB