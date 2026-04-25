Sauditas do Al-Ahli, com 10, revalidam título na `Champions` asiática

O Al-Ahli ficou reduzido a 10 elementos aos 68 minutos, face ao vermelho direto mostrado a Zakaria Al Hawsawi, mas acabou por se impor no tempo extra, graças a um tento de Diras Al Buraikan, apontado aos 96.



A formação saudita subiu ao quarto lugar do ranking da prova, com dois títulos, numa tabela liderada a solo pelos compatriotas do Al-Hilal, com quatro.