Saúl Ñíguez troca Atl. Madrid pelo Flamengo

Nascido em 21 de novembro de 1994, cumpriu a sua formação nos "colchoneros", clube no qual alinhou durante praticamente toda a carreira e conquistou duas Ligas Europa, uma Taça do Rei, um campeonato e uma Supertaça de Espanha.O Flamengo ocupa o segundo lugar do Brasileirão, com 30 pontos, a três pontos do líder Cruzeiro, que tem também mais um jogo disputado.