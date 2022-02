SC Braga defronta o Monaco na Liga Europa

Pedro Pinto abriu a sessão e o secretário-geral da UEFA Giorgio Marchetti explicou os mecanismos do sorteio.



O convidado especial foi Andrés Palop.





O sorteio realizado ao final da manhã, em Nyon, na Suíça, colocou os franceses no caminho da equipa minhota.





Todos os jogos estão marcados para 10 e 17 de março.







Porto e Bétis jogam a primeira mão em casa na quarta-feira, 9 de Março (início às 17h45) para evitar um confronto com Braga e Sevilha, respetivamente.





Eis o quadro completo de jogos:



Rangers-Estrela Vermelha



SP. BRAGA-Monaco



FC PORTO-Lyon



Atalanta-Bayer Leverkusen



Sevilha-West Ham



Barcelona-Galatasaray



Leipzig-Spartak Moscovo



Betis-Eintracht Frankfurt





"Arsenalistas" em estreia







O Sporting de Braga, atual quarto colocado da I Liga, a sete pontos do Benfica, 13 do Sporting e 19 do FC Porto, encontra um Mónaco que, no campeonato gaulês, tem os mesmos 38 pontos do Lyon, embora siga dois lugares acima, no sexto.



Os monegascos, que contam no seu plantel com o avançado internacional luso Gelson Martins, nunca mediram forças nas taças europeias com os "arsenalistas", mas já defrontaram Belenenses, Sporting, FC Porto e Benfica.



O duelo mais emblemático aconteceu face ao FC Porto, que, em 2003/04, bateu os franceses por 3-0 na final da "Champions", disputada na cidade alemã de Gelsenkirchen, num embate decidido com golos de Carlos Alberto, Deco e Alenitchev.