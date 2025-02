Scamacca e Scalvini lesionados desfalcam Atalanta

Os internacionais italianos vão ser operados e enfrentam longos períodos de recuperação, desfalcando o emblema de Bérgamo, que vai defrontar os belgas do Club Brugge no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões e conta com o guarda-redes português Rui Patrício.



“Eles vão regressar mais fortes, temos de ter calma, sabendo que não vão estar disponíveis antes da próxima temporada”, detalhou Percassi.



O avançado Gianluca Scamacca, de 26 anos, vive uma segunda época de "pesadelo" na Atalanta, depois de ter sofrido uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, tendo regressado no passado fim de semana e voltado a lesionar-se, desta vez na coxa direita.



Titular na "squadra azzurra" no Euro2024, em alternância com Mateo Retegui, Scamacca conta 20 presenças na seleção italiana e um golo, mas, esta época, não jogou mais de cinco minutos.



Já o defesa-central Giorgio Scalvini, de 21 anos, ficou fora do Campeonato da Europa devido a uma lesão no joelho no último jogo de 2023/24, tendo regressado em novembro de 2024, mas, após oitos jogos, lesionou-se no ombro direito.



A Atalanta é a atual detentora da Liga Europa e segue no terceiro lugar da Serie A, a sete pontos do líder Nápoles.