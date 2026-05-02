Schalke 04 confirma regresso à Liga alemã três anos depois

Um golo do capitão Karaman, aos 15 minutos, bastou para a equipa que já venceu a Bundesliga sete vezes na sua história voltar ao principal escalão, ao somar mais 10 pontos que a primeira formação de fora dos lugares de promoção direta.



A equipa de Gelsenkirchen soma agora 67 pontos, contra 58 do Paderborn, que tem menos um jogo e é segundo, também posto de subida direta, estando o Hanover 96 em terceiro, em lugar de play-off, com 57 e menos uma partida jogada, já não podendo cobrir, em três jogos, os 10 pontos de desvantagem.



Campeão da Taça UEFA (atual Liga Europa) em 1996/97, o emblema que conta atualmente nas suas fileiras com Edin Dzeko ou Loris Karius tem passado por dificuldades nos últimos anos, voltando este ano à ribalta sob o comando de Miron Muslic.



A promoção foi celebrada de imediato na Arena auf Schalke, com 62.500 pessoas nas bancadas, numa época em que contaram com o ‘reforço’ de Dzeko em janeiro, assinando o bósnio seis golos e três assistências em oito partidas.



O avançado jogou hoje 20 minutos, regressando após a lesão que sofreu no final de março, pela seleção da Bósnia e Herzegovina, no jogo em que se apuraram para o Mundial2026 às custas da Itália.