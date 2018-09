Schalke 04 vence Mainz e soma primeiros pontos na Bundesliga

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 17:16 | Futebol Internacional

O austríaco Alessandro Schöpf foi o autor do golo do Schalke 04, aos 11 minutos, que entregou provisoriamente a lanterna-vermelha da Bundesliga ao Hannover, que soma menos um e m enos um jogo, dado que domingo defronta o Eintracht Frankfurt.



No fundo da tabela, o Estugarda também somou três pontos ao vencer por 2-1 o Werder Bremen, que falhou o ataque à liderança, entregue a Bayern Munique e Hertha Berlim, e que ainda hoje pode mudar para o Borussia Dortmund.



Na luta pela fuga aos últimos lugares, e frente a um opositor direto, que no início da jornada somava os mesmos cinco pontos, o Nuremberga venceu por 3-0 o Fortuna Dusseldorf, e ‘descolou’ para uma vantagem de três.



O Leipzig, com o português Bruma no banco, venceu em casa do Hoffenheim, por 2-1, e aproximou-se do topo, enquanto o empate a 2-2 entre Wolfsburgo e Borussia Mönchengladbach atrasou ambas as equipas na perseguição aos primeiros.



Ainda hoje, o Bayer Leverkusen recebe o Borussia Dortmund, que, em caso de vitória, pode superar os 13 pontos amealhados pelo Bayern Munique e pelo Hertha Berlim e chegar à liderança isolada da liga alemã, com 14.