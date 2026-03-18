Schmeichel com carreira em risco

Em declarações à CBS Sports, numa altura em que já se sabia que ia falhar play-off com a sua seleção, devido um problema no ombro, o jogador de 39 anos revelou mesmo que vai precisar de duas cirurgias e que, no mínimo, vai estar um ano afastado das balizas.



“Fui a um especialista e, basicamente, vou precisar de duas cirurgias para tratar do ombro. Tenho uma rutura do bíceps, rompi o rotador, desloquei o ombro, rompi o lábio, rompi tudo. É como romper um ligamento cruzado anterior e o tendão de Aquiles ao mesmo tempo num jogador de campo”, referiu.



A lesão sucedeu no ano passado, no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações entre Portugal e Dinamarca (5-2), no Estádio José Alvalade, quando já durante o prolongamento. Schmeichel manteve-se em campo até final, já que os escandinavos tinham esgotado as substituições, e teve ir a um hospital de Lisboa após o fim da partida.



Com tratamentos e injeções, o guarda-redes manteve-se um ano a jogar tanto no Celtic como na Dinamarca, mas afastou-se dos relvados em fevereiro, depois da goleada sofrida pelos escoceses com o Estugarda (4-1), na Liga Europa, em que demonstrou muitas limitações.



“Posso ter potencialmente jogado o meu último jogo. Sou jogador desde o dia em que nasci. Esse tipo de pensamento é devastador, porque só estarei verdadeiramente bem depois dos 40 anos. É muito, muito difícil processar isto neste momento”, confessou.



Schmeichel, campeão inglês pelo Leicester City e escocês pelo Celtic, tem 120 internacionalizações pela Dinamarca e está a nove do recorde de guarda-redes mais internacional do país, detido pelo seu pai, Peter, lendário guardião do Manchester United e que entre 1999 e 2001 defendeu a baliza do Sporting.



“Vou lutar e tentar tudo para voltar", frisou.



Habitual dono da baliza dinamarquesa, já era certo que Kasper Schmeichel iria falhar o play-off, ficando agora garantido que não irá competir no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México, caso o seu país se qualifique.



Já este mês, a Dinamarca defronta em Copenhaga a Macedónia do Norte e, caso vença, jogará fora, em Praga ou em Dublin, o acesso à fase final do Mundial2026 com República Checa ou Irlanda, respetivamente.



Schmeichel, que em criança era presença assídua nos treinos do Sporting a acompanhar o seu pai, começou mesmo a sua formação em Portugal, no Estoril, saltando depois para o Manchester City, quando Peter também se transferiu para esse clube.



Também representou Leeds United, Anderlecht e Nice.