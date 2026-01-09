Schmeichel deixa duras críticas à direção do Manchester United e defende Ruben Amorim

Peter Schmeichel criticou a estrutura do clube pelo despedimento de Ruben Amorim do comando técnico dos red devils. A antiga lenda do Manchester United considera o momento e os motivos da decisão desadequados à realidade que se vive em Old Trafford.

Em declarações ao Viaplay, o antigo guarda-redes de Manchester United e Sporting mostrou-se surpreendido e responsabilizou Jason Wilcox, diretor de futebol, e Jim Ratcliffe, CEO da equipa inglesa, pela má gestão do plano desportivo.

“Foi a decisão errada despedir Ruben Amorim, quando não tens outro plano. Fiquei realmente surpreendido. Ainda não consigo compreender a razão. Porquê escolher este momento?”, questionou.

"Se o Jason Wilcox sente que foi insultado por algo que aconteceu naquela reunião, não é o seu ego que determina ou decide quem é o treinador”.

De acordo com a imprensa internacional, Wilcox terá estado diretamente relacionado com o afastamento definitivo de Ruben Amorim, devido a uma discussão que ditou o fim da ligação entre o português e a estrutura.

Peter Schmeichel saiu em defesa do ex-treinador da equipa e do trabalho que vinha a desenvolver em Manchester, considerando que o emblema inglês atravessava um bom momento, no sétimo lugar da tabela classificativa da Premier League.

O antigo guarda-redes considera que a direção do Manchester United está a recuar desportivamente, depois de mais uma época que fica marcada pela dificuldade em manter a equipa técnica de futebol até ao fim.

Ruben Amorim chegou em novembro de 2024 e sai dos red devils cumpridos 14 meses desde o início do contrato, no fim da primeira metade da temporada 2025/26. Darren Fletcher mantém-se como interino até que seja oficializado novo treinador.


