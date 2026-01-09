Schmeichel deixa duras críticas à direção do Manchester United e defende Ruben Amorim

Ruben Amorim chegou em novembro de 2024 e sai dos red devils cumpridos 14 meses desde o início do contrato, no fim da primeira metade da temporada 2025/26. Darren Fletcher mantém-se como interino até que seja oficializado novo treinador.









🚨🎥 | Peter Schmeichel: “It’s the WRONG decision to sack Ruben Amorim when you don’t have another plan.” pic.twitter.com/IZ0yD6Z8KM — (fan) Frank 🧠🇾🇪 (@FrankEra_) January 9, 2026

Em declarações ao, o antigo guarda-redes de Manchester United e Sporting mostrou-se surpreendido e responsabilizou Jason Wilcox, diretor de futebol, e Jim Ratcliffe, CEO da equipa inglesa, pela má gestão do plano desportivo., questionou.De acordo com a imprensa internacional, Wilcox terá estado diretamente relacionado com o afastamento definitivo de Ruben Amorim, devido a uma discussão que ditou o fim da ligação entre o português e a estrutura.Peter Schmeichel saiu em defesa do ex-treinador da equipa e do trabalho que vinha a desenvolver em Manchester, considerando que o emblema inglês atravessava um bom momento, no sétimo lugar da tabela classificativa da Premier League.O antigo guarda-redes considera que a direção do Manchester United está a recuar desportivamente, depois de mais uma época que fica marcada pela dificuldade em manter a equipa técnica de futebol até ao fim.