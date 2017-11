Scolari festeja título e despede-se do Guangzhou Evergrande

Lusa 04 Nov, 2017, 13:58 | Futebol Internacional

"Obrigado ao Guangzhou Evergrande por me ter dado a oportunidade de vir para a China e para Guangzhou, onde passei dois anos e meio agradáveis convosco", afirmou o técnico ao microfone no relvado do Tianhe Stadium, após o jogo da 30.ª e última jornada, em que a sua equipa foi derrotada por 2-1 pelo Tianjin Quanjin.



O ex-selecionador brasileiro, que não participou no encontro por estar suspenso, foi ao relvado festejar com os seus jogadores, que lhe entregaram o troféu de campeão, o sétimo título conquistado pelo clube nos últimos dois anos, sob o comando de Scolari, de 68 anos, campeão do mundo com o Brasil, em 2002, e vice-campeão europeu com Portugal, em 2004.



"Agradeço do fundo do coração a estes jovens à minha frente", disse Scolari dirigindo-se aos seus jogadores.



Segundo a imprensa chinesa, Scolari optou por não renovar o contrato, que termina no final desta temporada, embora o Guangzhou Evergrande ainda não tenha anunciado oficialmente a saída do técnico. O italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo em 2006 como jogador e atual treinador do Tianjin Quanjian, é um dos nomes falado para o seu lugar, a par do compatriota Carlo Ancelotti ou do alemão Thomas Tuchel.

André Villas-Boas termina com derrota

O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, foi derrotado este sábado em casa pelo Jiangsu Suning, por 3-2, na 30.ª e última jornada do campeonato chinês de futebol, cujo título já estava atribuído ao Guangzhou Evergrande.



A equipa de Villas-Boas fechou o campeonato no segundo lugar, com 58 pontos, menos seis do que o conjunto orientado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador de Portugal, que também terminou a prova com uma derrota em casa, por 2-1, frente ao Tianjin Quanjian, que chegou ao terceiro lugar e assegurou uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões asiáticos juntamente com o Shanghai SIPG. O Guangzhou Evergrande tem entrada direta.



Hoje, o Shanghai SIPG inaugurou o marcador, através de Lu Wenjun (08 minutos), após assistência do português Ricardo Carvalho, mas Alex Teixeira (21) e Li Ang (33) colocaram a equipa de Fabio Capello em vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, Hulk ainda fez o empate, de penálti (80), mas Moukandjo deu o triunfo ao Jiangsu Suning (86).