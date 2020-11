"Scudetto". Sassuolo empata e falha liderança

A equipa da casa dominou a partida, mas esbarrou no "muro" defensivo da Udinese numa partida em que não houve espaços, como atesta o facto de o Sassuolo, que teve uma entrada muito forte no campeonato, ter feito apenas um remate enquadrado com a baliza do guarda-redes argentino Juan Musso.Com este nulo, o Sassuolo perdeu o ensejo de liderar isolado a Serie A à entrada da sétima jornada, e segue em segundo lugar, com 15 pontos, a um do líder AC Milan, que soma 16 e recebe no domingo o Verona.

O terceiro classificado é a Juventus, de Cristiano Ronaldo, com 12 pontos, seguida da Atalanta, com os mesmos pontos, enquanto a Udinese mantém o 19.º e penúltimo lugar, com quatro pontos.