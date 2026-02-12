Sean Dyche despedido do Nottingham Forest

(Com Lusa)

“O Nottingham Forest confirma que Sean Dyche foi dispensado dos seus serviços como treinador principal. Gostaríamos de agradecer ao Sean e à sua equipa pelo seu esforço durante o seu tempo no clube e desejamos-lhes a melhor sorte no futuro”, lê-se num comunicado do clube.Sean Dyche é o terceiro treinador do Nottingham Forest esta temporada, depois da saída do português Nuno Espírito Santo, que iniciou a temporada, antes de ser substituído pelo australiano Ange Postecoglou.O Nottingham Forest é apenas o segundo clube a despedir três treinadores na mesma temporada da Premier League, depois de o Watford também o ter feito em 2019/20.Sean Dyche, de 54 anos, estreou-se com um triunfo sobre o FC Porto, na Liga Europa, fez 25 jogos pelo Nottingham Forest, somando 10 vitórias, seis derrotas e nove derrotas, caindo na Taça de Inglaterra frente ao secundário Wrexham.Na Liga inglesa, o Nottinham Forest é 17.º classificado, três pontos acima do primeiro clube em zona de despromoção, que é o West Ham, treinado por Nuno Espírito Santo, sendo que o próximo jogo do clube será frente ao Fenerbahçe, no play-off da Liga Europa, em 19 de março.