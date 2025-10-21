Sean Dyche é o novo treinador do Nottingham

“O Nottingham Forest tem a satisfação de confirmar a nomeação de Sean Dyche como novo treinador principal do clube. (…) Dyche contará na equipa técnica com Ian Woan e Steve Stone, antigos jogadores do Nottingham Forest que, juntos, têm mais de 400 jogos pelos ‘reds’”, refere o clube, em comunicado.



A entrada de Sean Dyche no clube acontece após o despedimento do australiano Ange Postecoglou, que somou seis derrotas e dois empates, e tinha substituído em meados de setembro o português Nuno Espírito Santo, também despedido, em 9 de setembro.



A única vitória dos ‘tricky trees’ na época foi ainda com Nuno Espírito, que em três jogos esta época teve uma vitória, um empate e uma derrota, tendo posteriormente, já no final de setembro, assumido o cargo de treinador no West Ham.



O Nottingham Forest, clube com forte história europeia, com dois títulos de campeão europeu, em 1978/79 e 1979/80, e uma Supertaça Europeia, em 1980, recebe na quinta-feira o FC Porto na Liga Europa.



Os ingleses têm um ponto em dois jogos, enquanto os ‘dragões’ seguem no grupo da frente, com duas vitórias.



Na nota hoje publicada, o clube inglês adianta que o contrato de Sean Dyche, que passou pelo Everton nas últimas três épocas, será até ao verão de 2027 e que o treinador fará a sua estreia na quinta-feira à noite, na Liga Europa.