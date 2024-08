Beccacece, 43 anos, terá a sua primeira experiência como selecionador, depois de ter passado as últimas duas épocas no comando dos espanhóis do Elche.Beccacece começou a carreira de treinador principal na Universidad de Chile, antes de se transferir para o Defensa y Justicia, passando ainda pelo Independiente e pelo Racing de Avellaneda.