Sebastian Hoeness renova com o Estugarda até 2027

”, disse Sebastian Hoeness.O técnico, de 41 anos, assumiu funções em abril de 2023 com a missão de alcançar a permanência e, depois de cumprir essa tarefa, na sua segunda temporada está em posição de acesso à Liga dos Campeões.Hoeness deu os primeiros passos como treinador nos escalões de formação do Bayern Munique, antes de dirigir a equipa principal do Hoffenheim, no qual não teve sucesso, e de assumir o comando do Estugarda.O treinador é sobrinho do presidente honorário do Bayern Munique, Uli Hoeness, e filho de Dieter Hoeness, ex-jogador do emblema da Baviera e ex-diretor desportivo de Estugarda e Hertha Berlim.O Estugarda ocupa a terceira posição do campeonato alemão, com 50 pontos, a 14 do líder Bayer Leverkusen e a quatro do Bayern Munique, segundo, e detém seis de vantagem para o Borussia Dortmund, quarto classificado.