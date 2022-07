Sébastien Haller é reforço do Borrusia Dortmund com contrato até 2026

"Estamos muito satisfeitos em conseguirmos assinar com Sébastien Haller, um avançado que recentemente causou sensação na Liga dos Campeões, mas que também conhece a Bundesliga, demonstrando aqui a sua classe e capacidade de finalização", sublinhou o novo diretor desporto do Dortmund, Sebastian Kehl.



O avançado chega ao Borussia Dortmund depois de época e meia no Ajax, a última com 11 golos marcados e duas assistências na 'Champions', competição em que defrontou o Sporting na fase de grupos, e foi eliminado pelo Benfica nos oitavos de final.



"Tem uma presença física forte e é muito resiliente. Com a sua experiência pode oferecer também apoio e estabilidade aos nossos jovens avançados. Nas conversas connosco, deixou claro ter grandes ambições com o BVB", disse ainda o diretor.



O avançado irá juntar-se ao Dortmund este fim de semana, que marca o regresso dos internacionais da equipa, dos quais faz parte o lateral internacional português Raphael Guerreiro, que competiu na Liga das Nações.



Para o avançado, que tem a 'missão' de fazer esquecer Erling Haaland, transferido para o Manchester City, é um regresso à Bundesliga, depois de ter jogado no Eintracht Frankfurt entre 2017 e 2019.