Seleção de Angola já tem verbas para participar na CAN2023

A promessa do governo angolano surgiu seis dias depois de o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur Almeida e Silva, ter anunciado a iminente desistência da seleção angolana, por falta de dinheiro, de modo a fazer face às despesas durante a fase de apuramento.Após assinatura esta tarde, em Luanda, de um memorando entre o Ministério Angolano da Juventude e Desportos e a FAF, Artur Almeida e Silva garantiu que a quantia financeira é suficiente e, por isso, não haverá necessidade de recurso a patrocínios.O dinheiro vai ser disponibilizado por parcelas, com o processo a começar já a partir dos próximos dias.O diretor nacional dos desportos angolano Nicolau Daniel disse estarem criadas as condições para que Pedro Gonçalves e a seleção dignifiquem Angola na fase de apuramento da Taça das Nações Africanas, que se vai disputar na Costa do Marfim.Na fase de qualificação para a CAN2023, que arranca dentro de duas semanas, a seleção angolana de futebol, que está inserida no Grupo E, vai defrontar as congéneres da República Centro Africana, em 01 de junho, em Luanda, em jogo da 1.ª jornada , cinco dias depois, joga diante do Madagáscar, no reduto deste, e na terceira jornada defronta o Gana.