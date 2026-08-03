Seleção dos Estados Unidos renova com Mauricio Pochettino até Mundial2030

"O momento mágico que aconteceu durante o Mundial2026 (Estados Unidos, México e Canadá), a ligação com as pessoas, claro, com toda a organização e tudo, foi um ponto-chave” para a continuidade, assumiu o argentino.



Pochettino, de 54 anos, assumiu o cargo em outubro de 2024, tendo levado, em solo americano, a seleção aos oitavos de final, nos quais foram eliminados pela Bélgica, por expressivo 4-1.



Na liderança de uma formação cabeça de série em torneio agora alargado a 48 seleções, o técnico sul-americano conseguiu dois feitos para os Estados Unidos, nomeadamente o de garantir o apuramento para a fase a eliminar com um jogo de antecedência, bem como o de vencer três encontros num único Campeonato do Mundo.



“Aprendemos que podemos competir, que temos qualidade e talento. Estivemos tão perto... Essa diferença para as melhores equipas do mundo não é assim tão grande”, afiançou o técnico que conseguiu promover uma onda de entusiasmo no país em torno da seleção.



O gestor de fundos de cobertura Ken Griffin é, mais uma vez, o principal financiador filantrópico a apoiar o contrato de Pochettino, sendo que, de acordo com a declaração fiscal da federação de futebol dos EUA, o treinador argentino recebeu cerca de cinco milhões de euros nos primeiros sete meses como treinador.



“(O futebol nos Estados Unidos) Tem potencial para crescer, crescer e crescer, e tornar-se um dos desportos importantes na América, como é no resto do mundo”, sublinhou, considerando que o país tem “jogadores e uma organização que podem competir com as melhores do mundo nesta modalidade”.



Antes de assumir o cargo nos EUA, Mauricio Pochettino treinou o Espanyol (2009-12), Southampton (2013-14), Tottenham (2014-19), Paris Saint-Germain (2021-22) e Chelsea (2023-24).



Apesar do contrato de longa duração, o técnico, que tem casa Inglaterra e Espanha, mas admite mudar-se para os Estados Unidos, assumindo que o seu futuro está sempre em análise.



“Quatro anos é um período muito longo. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol. Hoje as pessoas adoram-nos. Daqui a oito semanas, isso pode mudar esse sentimento”, sentenciou o treinador que chegou a ser opção para o AC Milan, que apostou no português Ruben Amorim.



No seu percurso com os Estados Unidos, venceu por 17 vezes, uma das quais no desempate por penáltis, sofreu 13 derrotas e empatou uma partida.