Seleção nacional feminina empata com Finlândia

Lusa 19 Set, 2017, 17:57 | Futebol Internacional

As finlandesas colocaram-se em vantagem com um golo de Jenny Danielsson, aos oito minutos, mas a seleção nacional teve uma boa reação, empatando a partida por Laura Luís, na conversão de uma grande penalidade, aos 31 minutos.



Depois do empate [1-1] no primeiro jogo de preparação, as equipas voltaram a igualar-se em Santa Maria da Feira.



A Finlândia adiantou-se cedo no marcador e na primeira vez que chegou com perigo à área portuguesa, num lance em que Jenny Danielsson surgiu livre de marcação e rematou para o fundo da baliza de Patrícia Morais.



A seleção nacional sentiu dificuldades para penetrar na defesa escandinava, mas, ainda assim, conseguiu por criar perigo por intermédio de Laura Luís, que, com um remate forte, viu a trave da baliza finlandesa negar-lhe o golo do empate.



Contudo, a seleção nacional não deixou de procurar os caminhos para a baliza adversária e chegaria ao empate aos 31 minutos, depois de uma grande penalidade assinalada por derrube de Anna Westerlund a Fátima Pinto. Laura Luís converteu o castigo máximo e restabeleceu a igualdade.



Na segunda parte, o jogo foi mais dividido, fruto das muitas alterações em ambas as equipas.



Apesar disso, a Finlândia esteve perto do golo num livre direto que a guarda-redes Patrícia Morais defendeu com dificuldade.



A seleção nacional apostou sobretudo no contra-ataque, mas não conseguiu ultrapassar a barreira defensiva das finlandesas no último terço do terreno.



Numa das poucas ocasiões em que conseguiu entrar na área contrária, Jassie rematou ao lado da baliza finlandesa, aos 88 minutos.