Seleção portuguesa de futsal de sub-19 volta a perder com a Espanha

A 'equipa das quinas', que realizou um estágio de três dias que incluiu dois jogos com a Espanha, voltou a ser derrotada, agora por 1-0, devido ao golo solitário de Carlos Jeréz, já na segunda parte, aos 33 minutos.



No primeiro jogo entre as duas seleções ibéricas, também disputado no pavilhão Acácio Rosa, a Espanha venceu por 3-2, com golos de Cristian Ruiz, Nico e Carlos Jeréz, para os espanhóis, e Célio Coque e Hugo Neves, para os portugueses.