Selecionador chileno coloca Portugal entre os quatro candidatos

"Portugal tem uma grande geração, mas não é espontânea. Há muito trabalho, de muita gente, para ter estes jogadores. Portugal fez um trabalho espetacular. Pelas individualidades, plantel e selecionador que tem, obviamente é candidato, mas é preciso ter muita sorte no Mundial, não tendo castigos, lesões e que os jogadores cheguem em boas condições... É um grande candidato a estar, pelo menos, entre os quatro melhores", expressou, durante a conferência de imprensa de antevisão.

A equipa das `quinas` defronta o Chile no Estádio Nacional, em Oeiras, num duelo de preparação para a participação no Campeonato do Mundo, no qual o Chile não marcará presença, com Nicolás Córdova a destacar a qualidade dos portugueses.

"Não sei se há outro país que tenha um meio-campo como o de Portugal. É muito difícil escolher entre os seus médios, mas também é difícil escolher entre o trio de ataque da França. A Argentina não começou bem em 2022 e, depois, apareceram jogadores que não era suposto, como Enzo Fernández ou Mac Allister. É difícil ver quem será o campeão, pois há umas seis seleções de grande nível e aparece outra que ninguém espera, como Marrocos na última edição", observou o selecionador.

O Chile está a viver uma fase de reconstrução, após a conquista da Copa América em 2015 e 2016, tendo falhado a presença nos últimos três Mundiais -- o último foi o Mundial2014, no Brasil - e vendo ainda sair da seleção algumas das `referências`.

"Temos de seguir com o maior profissionalismo possível, baixando a nossa média de idade da equipa. Queremos preparar o maior número de jogadores para que, na próxima fase de qualificação, tenhamos mais jogadores que tenham aqui estado. Se mais jogadores evoluírem e forem para o estrangeiro, as coisas construir-se-ão. Quanto mais jogos fizermos, mais melhoramos. Isso é muito importante", vincou.

O médio defensivo Vicente Pizarro, que atua nos argentinos do Rosario Central, foi o futebolista escolhido para falar aos jornalistas e corroborou a ideia do Chile "não poder estar neste lugar e merecer muito mais", apontando ambição para o futuro.

"Portugal tem grandíssimos jogadores, de Liga dos Campeões. Acho que será um jogo lindo. Temos de nos focar em fazer o nosso jogo. Nós temos ferramentas para fazer a nossa parte. Será uma grande partida", disse o centrocampista, de 23 anos.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 de sábado, no Estádio Nacional, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, Florida, onde vai `montar` o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.