Selecionador polaco demite-se após polémica com Lewandoski

“Cheguei à conclusão que, dada a atual situação, a melhor decisão para o bem da seleção nacional é a minha demissão do cargo de treinador principal”, anunciou Probierz, em comunicado divulgado pela federação polaca.



No início da semana, Robert Lewandoski, avançado do Barcelona, 158 vezes internacional e autor de 85 golos, anunciara que não regressaria à equipa nacional enquanto Proierz fosse o responsável máximo.



Na origem da polémica terá estado a decisão do técnico de nomear o médio Piotr Zielinski capitão de equipa, após Lewandoski ter alegado cansaço para pedir dispensa dos jogos frente a Moldova e Finlândia, da fase de qualificação para o Mundial.



Sem Lewandosky, de 36 anos, a seleção polaca venceu por dois golos sem resposta a Moldova, mas acabou por perder 2-1 frente à Finlândia, estando agora na terceira posição do Grupo G, com seis pontos, atrás de Países Baixos e Finlândia.