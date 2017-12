Semedo, Ederson e Talisca na equipa da Champions 2017

Mário Aleixo - RTP 26 Dez, 2017, 08:58 / atualizado em 26 Dez, 2017, 08:58 | Futebol Internacional

A UEFA revelou os onze jogadores escolhidos para integrarem a equipa das maiores revelações da Liga dos Campeões em 2017.



Essa formação integra dois jogadores que se destacaram pelo Benfica e pelos clubes que os adquiriram depois e por um jogador que está emprestado pelo clube da Luz.



Ederson, antigo guarda-redes do Benfica que atua no Manchester City, foi o guarda-redes escolhido, ao passo que Nélson Semedo, que se transferiu do Benfica para o Barcelona, ocupa a posição de lateral-direito. Anderson Talisca, que joga no Besiktas por empréstimo dos encarnados, também figura na formação escolhida.



As escolhas reveladas pelo organismo que dirige o futebol europeu inclui apenas jogadores até aos 24 anos de idade.



Eis o “onze” eleito:



Ederson (Manchester City); Nélson Semedo (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Niklas Süle (Bayern) e Kieran Tierney (Celtic); Harry Winks (Tottenham), Anderson Talisca (Besiktas) e Marco Asensio (Real Madrid); Kylian Mbappé (PSG), Timo Werner (RB Leipzig) e Dimitri Oberlin (Basileia).