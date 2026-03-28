Senegal mostra `retirado` troféu da CAN2025 em particular com o Peru

No Stade de France, em Paris, onde há uma grande comunidade de imigrantes do país, o Senegal cumpriu a promessa e, antes do particular com o Peru, o capitão Kalidou Koulibaly subiu ao relvado com a taça, que, ao som de um miniconcerto da estrela senegalesa Youssou Ndour, foi passando de mão em mão.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, já tinha classificado a decisão da CAF como o "roubo administrativo mais descarado da história do desporto" e afirmou que "o Senegal se recusa a aceitar este destino", tendo já sido apresentado um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Em 17 de março, a CAF puniu, com uma derrota por 3-0 o Senegal, que tinha vencido Marrocos (1-0) numa final atribulada da CAN2025, em 18 de janeiro, em Rabat.

Já nos descontos no tempo regulamentar, os jogadores do Senegal saíram para os balneários, em protesto pela marcação de uma grande penalidade a favorecer Marrocos, mas que o marroquino Brahim Díaz acabaria por falhar.

No prolongamento, foi o Senegal a adiantar-se no marcador, com Pape Gueye a marcar o único tento do encontro e a conseguir que os senegaleses alcançassem o triunfo na competição continental.

A CAF já tinha punido o selecionador Pape Thiaw com uma suspensão de cinco jogos e as duas federações com elevadas multas pecuniárias.

O encontro com o Peru terminou com uma vitória do Senegal, por 2-0, com golos de Nicolas Jackson (41 minutos) e Ismaila Sarr (54).

O Senegal está a preparar a presença no Mundial2026, que se disputa nos Estados Unidos, no México e no Canadá, no qual está integrado no Grupo I, juntamente com a França e a Noruega, com o terceiro adversário a sair do confronto entre a Bolívia e o Iraque, na final do play-off intercontinental.