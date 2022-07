Serge Gnabry prolonga contrato com Bayern Munique até 2026

O internacional alemão, de 27 anos, tinha contrato até ao verão de 2023, por isso, poderia deixar o clube a partir de janeiro, mas decidiu renovar com o heptacampeão alemão.



"Quero ganhar tudo de novo com este clube, quero encontrar esse sentimento que tivemos há dois anos", realçou Gnabry, recordando o vitorioso ano de 2020, com o Bayern Munique a conquistar todos os títulos possíveis, incluindo a Liga dos Campeões.



Depois de ter sido ‘obrigado’ a vender o goleador internacional polaco Robert Lewandowski ao FC Barcelona, o emblema germânico respira de alívio com esta renovação de Gnabry, um dos jogadores mais influentes da frente de ataque.



Além de Gnabry, também o internacional francês Kingsley Coman tinha estendido no início do ano o seu contrato até 2027, o que permite ao Bayern manter os seus dois alas mais utilizados durante vários anos.