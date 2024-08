Sergi Roberto despede-se do Barcelona após 18 anos

”, lê-se na página oficial de Sergi Roberto no Instagram.O jogador nascido em Reus, na Catalunha, já tinha terminado contrato com o FC Barcelona, mas só agora confirmou que não vai continuar em Camp Nou, após uma temporada em que foi capitão e partilhou o balneário com os portugueses João Cancelo e João Félix, que entretanto também já abandonaram o clube.”, recordou.Sergi Roberto, 11 vezes internacional por Espanha, fica assim livre para assinar por um novo clube.