Sergio Aguero renova contrato com Manchester City até 2021

Lusa Comentários 21 Set, 2018, 12:27 / atualizado em 21 Set, 2018, 12:27 | Futebol Internacional

Em comunicado, o emblema de Manchester dá conta da renovação do vínculo de ‘Kun’ Aguero, que chegou ao clube proveniente do Atlético de Madrid em 2011 e, se cumprir o novo contrato até ao fim, cumprirá uma década de ‘serviço’.



“Estou muito feliz por renovar por mais um ano. A minha ideia sempre foi estar aqui por 10 anos. Já cumpri sete, serão 10 no final do contrato, e espero que isso aconteça”, atirou o jogador, em declarações ao sítio ‘online’ dos ‘citizens’.



Com 204 golos em 299 jogos, o avançado argentino é já o recordista de golos do clube, e marcou já esta temporada cinco desses tentos, com a equipa de Pep Guardiola, do português Bernardo Silva, a tentar renovar o título da Liga inglesa.