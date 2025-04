Sérgio Conceição afirma que falta mais consistência a Rafael Leão

O técnico vai disputar a meia-final da Taça de Itália, já depois de ter conquistado a Supertaça Italiana, numa final disputada frente ao Inter de Milão.





O treinador português abordou vários temas e um deles foi Rafael Leão. Sérgio Conceição lembrou os jornalistas de que não conheceu o internacional português quando chegou ao AC Milan mas sim em Portugal, na altura em que fez a estreia pelo Sporting.





"Não conheci o Rafael na Supertaça. Conheci-o em Portugal, quando começou a jogar no Sporting e até marcou um grande golo contra mim, no Estádio do Dragão, quando tinha 17 anos".







Apesar da lembrança, Sérgio Conceição acredita que Rafael Leão necessita de maior consistência para ser um dos melhores jogadores do mundo, referindo que a qualidade e o talento não são tudo num jogador.





"A nível de talento e qualidade é um dos melhores do mundo. Já o penso há vários anos mas precisa de demonstrar consistência para chegar ao fim da época com 20 golos e 15 assistências. Se encontra essa consistência, com a qualidade que tem, então, sim, será um dos melhores do mundo", continuou.





Para além do internacional português, João Félix continua a ser tema de conversa em Itália. Apesar do bom início de empréstimo, por parte do Chelsea, o jogador voltou a não mostrar as qualidades demonstradas em Portugal, ao serviço do Benfica, e que tardam a ganhar consistência fora da Liga Portuguesa.





João Félix tem sido muito criticado pela imprensa italiana pela inação que mostra dentro de campo e na última partida, frente ao Nápoles, uma conversa do português com Kyle Walker tornou viral. "Passa a bola, não somos o Messi", disse o internacional inglês.





Uma conversa que Sérgio Conceição não conhecia mas que acredita ser normal entre jogadores. "É natural, é algo que se passa entre os jogadores e gosto quando os jogadores falam entre si".





Esta terça-feira, o especialista em transferências, Fabrizio Romano, noticiou que o AC Milan não contempla prolongar o empréstimo de João Félix e que o futuro do jogador, depois do regresso ao Chelsea, pode passar por novo empréstimo, já que não tem espaço na equipa de Enzo Maresca.