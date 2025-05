Sérgio Conceição deixa de ser treinador do AC Milan

"AC Milan e Sérgio Conceição não vão continuar a sua jornada conjunta na próxima época. O clube quer agradecer ao Sérgio e à sua equipa pelo compromisso, profissionalismo e dedicação que demonstraram nos meses em que lideraram a equipa principal", salientam os `rossoneri` em comunicado.

Conceição, de 50 anos, foi oficializado como treinador dos milaneses em 30 de dezembro, sucedendo no banco ao também português Paulo Fonseca e assinando um contrato válido até junho de 2026.

"A família do AC Milan separa-se do treinador que conquistou o 50.º troféu da história do clube desejando-lhe o melhor no futuro", conclui o comunicado.

Uma semana após ter assumido o comando da equipa, o treinador luso ganhou a Supertaça italiana, ao derrotar o Inter Milão, por 3-2, na final.

Contudo, no campeonato, o antigo treinador do FC Porto não conseguiu levar os `rossoneri` além do oitavo lugar, posição que ocupavam quando chegou ao clube, e perdeu a final da Taça de Itália, frente ao Bolonha.

De acordo com a imprensa italiana, Massimiliano Allegri será o próximo treinador do AC Milan, que já orientou entre 2010 e 2014.