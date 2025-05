Sérgio Conceição diz que AC Milan acredita na conquista da Taça de Itália

“Estamos prontos, focados no que temos de fazer. Temos a hipótese de vencer outro troféu e qualificarmo-nos para a Liga Europa após um ano difícil. Sentir pressão é normal, isto é o AC Milan. Temos adrenalina e não medo”, declarou, em conferência de imprensa.



Depois de serem visitados pelo presidente de Itália, Sergio Mattarella, os milaneses anteciparam a 78.ª final da taça, à qual chegam após uma série de quatro vitórias consecutivas, a última precisamente na última jornada do campeonato, ante o outro finalista, o Bolonha (3-1).



“Vimos de resultados positivos, a equipa tem melhorado, mesmo que não tenha tanta consistência como pretendo. Temos de estar no nosso melhor, ter atenção a um Bolonha muito competitivo, e aos detalhes da partida”, declarou.



O técnico, que notou a sua experiência em finais de taça, lembrou que a equipa tem mostrado “através de reviravoltas e golos a partir do banco” que é capaz de se manter “saudável e unida”.



Também presente na conferência de imprensa, o guarda-redes francês Mike Maignan realçou um grupo “muito esfomeado por vencer e trazer a taça para Milão”.



O AC Milan, que segue no oitavo posto na Serie A, pode quarta-feira vencer a sexta Taça de Itália da sua história, a primeira desde 2003, numa época em que já venceu a Supertaça, defrontando os bolonheses, que levantaram duas vezes o troféu.