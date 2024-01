Sérgio Conceição endereça mensagem de encorajamento a Sven-Goran Eriksson

“Mais uma batalha para quem já venceu tantas!” escreveu, em italiano, o treinador do FC Porto na sua conta no Instagram, no mesmo dia em que Eriksson revelou ter um cancro terminal e que pode ter menos de um ano de vida.

A publicação surge acompanhada de uma fotografia com Eriksson, Conceição, Fernando Couto, Dejan Stankovic e Iván de la Peña, quando os quatro ex-jogadores foram apresentados, em 1998, como reforços dos romanos, então treinados pelo sueco.Sérgio Conceição coincidiu com Eriksson durante duas épocas na Lazio, em 1998/89 e 1999/00, nas quais conquistou uma Liga italiana, uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana, a nível nacional, e uma Supertaça Europeia e uma Taça das Taças, a nível internacional.O Benfica, clube que Eriksson treinou com indiscutível impacto e sucesso em duas ocasiões diferentes, na década de 80, também endereçou palavras de apoio e incentivo ao treinador sueco.“Todos a torcer por si, Eriksson. Muita força!”, foi a mensagem de apoio do Benfica na rede social X, poucas horas depois de se saber que o seu antigo treinador, de 75 anos, tem um cancro inoperável no pâncreas.Em declarações à rádio sueca P1, Eriksson disse ter descoberto que tem cancro após um “colapso súbito” e que ficou a saber que “na melhor das hipóteses” terá um ano de vida, ou “talvez um pouco menos”.A revelação do treinador motivou as mais diversas reações de apoio, desde jogadores como Wayne Rooney, a clubes, casos também de Manchester City, Leicester, Sampdoria, Notts County, Sheffield United, Fiorentina ou Lazio.Eriksson começou por se notabilizar à frente do Gotemburgo, equipa com a qual conquistou a Taça UEFA em 1982, transferindo-se na época seguinte para o Benfica, voltando a estar na final da competição, que perdeu frente ao Anderlecht.Pelo Benfica, que representou de 1982 a 1984, e de 1989 a 1992, o treinador conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, sendo ainda finalista vencido na Taça dos Campeões Europeus de 1989/90, diante do AC Milan (1-0).O treinador esteve ainda à frente de equipas como a Roma, Fiorentina, Sampdoria, Manchester City, Notts County, Leicester, Guangzhou, Shanghai SIPG ou Shenzhen, além de ter sido selecionador de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.