Sérgio Conceição vai treinar o AC Milan

Seis meses depois da sua saída do FC Porto, Sérgio Conceição vai assumir o comando técnico do Milan, sucedendo a Paulo Fonseca, que voltou a perder pontos no reencontro com a Roma, em casa, e que vai ser despedido.Já a contar para o campeonato, os desafios que se aproximam para o ex-técnico do FC Porto são uma receção ao Cagliari e uma deslocação ao Como, sendo que, de seguida, vai voltar a reencontrar o seu filho, 15 dias depois, embora desta vez em Turim.