Sergio Francisco substitui Imanol Alguacil na Real Sociedad a partir de 2025/26

Em comunicado, os bascos referem que Sergio Francisco assinou por duas épocas, até 2027, e vai despedir-se do conjunto de reservas no sábado, na receção ao Unionistas de Salamanca, do terceiro escalão espanhol, sendo que, “a partir de segunda-feira, dedicar-se-á exclusivamente a planear com a direção a próxima temporada da equipa principal”.



Sergio Francisco, de 46 anos, estreou-se como técnico ao serviço do Real Unión (2012-2014) e comanda a equipa B da Real Sociedad desde 2022/23, após uma passagem de cinco épocas pelo conjunto C do clube basco, no qual se formou e lançou como jogador.



A promoção de Sergio Francisco foi comunicada um dia depois do anúncio da saída de Imanol Alguacil no final da época, após seis anos e meio no cargo, pontuados por uma Taça do Rei (2019/20) e pelo regresso dos ‘txuri-urdin’ à Liga dos Campeões (2023/24).



À semelhança do seu sucessor, Alguacil também representou os bascos como atleta e treinou a respetiva equipa de reservas, antes de assumir o comando do conjunto sénior.



A cinco jornadas do fim do campeonato espanhol, a Real Sociedad segue no 10.º lugar, com 42 pontos, a dois da última vaga de acesso às competições europeias de 2025/26.