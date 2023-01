Sérgio Oliveira abre caminho ao triunfo do Galatasaray sobre o Fenerbahçe

O médio internacional português Sérgio Oliveira abriu hoje caminho à vitória por 3-0 do Galatasaray no estádio do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, na 18.ª jornada da Liga turca de futebol, que permitiu aos visitantes reforçarem a liderança.