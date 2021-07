Sergio Ramos é reforço do Paris Saint-Germain

”, refere o clube.Na mesma nota, o futebolista disse estar feliz por se juntar ao Paris Saint-Germain, que considera “”, num projeto ambicioso, com um plantel com grandes jogadores.”, disse o central, citado pelo clube.O anúncio da sua chegada ao PSG acontece três semanas depois de se ter despedido do Real Madrid, ao fim 16 anos de ligação e após as partes não terem chegado a um acordo para a continuidade do central.Sergio Ramos e o Real Madrid realizaram então uma cerimónia de despedida, com o jogador a não evitar as lágrimas, depois de lembrar a sua chegada aos "merengues", pela “mão dos pais” e quando tinha apenas 19 anos.No Real Madrid, o central conquistou inúmeros troféus, entre os quais quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e cinco Ligas espanholas.