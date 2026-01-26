Sergio Ramos tem princípio de acordo para comprar o Sevilha

Segue-se agora um período de análise das contas do clube até que o acordo de aquisição do emblema onde se formou seja definitivo.



O entendimento com a Five Eleven Capital para a compra do clube andaluz surge depois de Sergio Ramos ter apresentado uma proposta formal para o negócio, ultrapassando os fundos norte-americanos.



Este será o primeiro grande passo do antigo internacional espanhol no universo dos investimentos no mundo do futebol. O jogador já é, recorde-se, um dos sócios do San Fernando, da terceira divisão andaluza.



