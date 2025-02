Sergio Ramos vai jogar nos Rayados de Monterrey

No vice-campeão mexicano, comandado por Martín Demichelis, o histórico antigo defesa do Real Madrid vai encontrar antigos companheiros de equipa, como o argentino Lucas Ocampos e os compatriotas Sergio Canales e Oliver Torres, que jogou no FC Porto.



Sergio Ramos vai envergar a camisola número 93, aludindo ao golo decisivo marcado no prolongamento da final da edição de 2014 da Liga dos Campeões, frente ao rival Atlético de Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Além de Sevilha, o seu mais recente clube e no qual se formou antes das 16 temporadas no Real Madrid, Ramos jogou ainda no Paris Saint-Germain.



Internacional em 180 ocasiões, o defesa conquistou 25 títulos, entre os quais um Campeonato do Mundo, dois Campeonatos da Europa, quatro Ligas dos Campeões, cinco campeonatos espanhóis e dois de franceses.