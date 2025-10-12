Sérvia despede selecionador após derrota em casa com Albânia

“A seleção nacional da Sérvia será liderada pelo treinador dos sub-21, Zoran Mirković, que se juntou à equipa nacional em Naissus, hoje de manhã”, refere a Federação em nota publicada nas redes sociais.



No mesmo comunicado, o organismo acrescenta que a direção da Federação tomará decisões em relação ao futuro comando da seleção principal após o regresso de Andorra, equipa que os sérvios defrontam fora na terça-feira.



A Sérvia foi surpreendida no domingo em casa pela rival Albânia, que venceu com um golo de Rey Manaj, aos 45+1 minutos.



No apuramento para o Mundial2026, o Grupo K é liderado pela Inglaterra, com 15 pontos (cinco jogos), seguida da Albânia, com 11 (seis jogos), da Sérvia, com sete (cinco jogos), Letónia, com cinco (seis jogos) e Andorra, com um (seis jogos).

